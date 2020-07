Fratelli d’Italia sull’ospedale di La Maddalena.

Le manovre in vista dell’elezione del nuovo governo di La Maddalena sono da tempo iniziate. E non vi è dubbio che uno dei più grandi e sentiti problemi per l’isola sia quello legato all’ospedale.

La segreteria cittadina di Fratelli d’Italia attacca il consigliere regionale del Pd Giuseppe Meloni, a causa del suo tardivo pentimento con cui si sta impegnando per salvare il nosocomio. “Dov’era quando il suo collega di partito Arru massacrava il nostro ospedale?”, afferma la segreteria.

I recenti fatti di cronaca hanno dimostrato, infatti, l’importanza del presidio sanitario. “Credo che sia opportuno, adesso più che mai, unire le forze oltre le bandiere politiche per trovare una rapida soluzione al problema per il bene della nostra isola e dei suoi abitanti, perché la salute del cittadino oltre ad essere un principio cardine della costituzione italiana, è una nostra prerogativa da sempre”, concludono i rappresentanti del partito.

