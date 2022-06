L’evento estivo ad Arzachena.

Al via l’Arzachena Summer Festival con tanti appuntamenti per tutta l’estate. Oggi è partito l’evento che prevede 60 giorni di musica, folclore, sport, cinema, festival per ragazzi, street food, notti bianche e artisti di strada.

Il primo evento del calendario dell’Arzachena Summer Festival si terrà nel centro storico della città, questa sera, mercoledì 22 giugno, alle 22, con “Wake up, circo teatro di Marcella Meloni”. Lo spettacolo, un “ circo-teatro, poetico, emozionante, comico e delirante!”, di Marcella Meloni, con la regia di Maurizio Giordo e prodotto da Maimè circo-teatro, narra la storia di “una donna sola alla quale viene richiesto l’impossibile dalla società: essere sempre alla moda, profumata, felice, bella, perfetta e con una casa impeccabile”.

Il secondo appuntamento si terrà domani, giovedì 23 giugno, nel borgo di Baja Sardinia, dove si andrà in scena la musica dal vivo con “Sound the Baja. Suonerà il trio Gianni Sax, Max Giorgioni e Luca Monti. Il calendario proseguirà per tutta la stagione, fino a ottobre. Il programma Arzachena Summer Festival ha subito alcune modifiche nelle date già comunicate.