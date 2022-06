L’esito dell’incontro con i vertici.

Ottime risposte da parte della compagnia Moby/Tirrenia per trovare un accordo di risoluzione sul diniego del trasporto del bestiame sulle loro navi in estate. Ne dà comunicazione il deputato Alberto Manca, componente della commissione Agricoltura della Camera.

L’esito dell’incontro avuto in mattinata con l’amministratore delegato di CIN, Massimo Mura è stato positivo. “La disponibilità da parte di Moby e Tirrenia a stilare un protocollo d’intesa con gli allevatori per il trasporto di animali sulle loro navi nel periodo estivo – dice il deputato – è un importante passo avanti per giungere alla risoluzione di una vicenda che potrebbe creare notevoli danni al comparto ippico sardo e minarne la competitività.”

Nel corso del colloquio si è discusso della vicenda relativa al blocco del trasporto di cavalli, da e per la Sardegna, sulle navi delle due compagnie di navigazione nel periodo estivo. Vicenda già al centro di un’interrogazione presentata nei giorni scorsi al ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, al ministro della Salute e al Ministro dei Trasporti. All’incontro hanno preso parte anche alcuni rappresentanti del comparto ippico sardo, tra cui Marco Lasia – delegato dell’Unione Proprietari Galoppo – che ha potuto illustrare le criticità vissute dal comparto a seguito delle recenti restrizioni.

“E’ stato un incontro molto proficuo – spiega Manca – al quale sono fiducioso seguirà a breve un documento che consentirà di risolvere il problema tutelando la salute e il benessere dei cavalli – elemento che considero imprescindibile – nonché la sicurezza della navigazione. Nei prossimi giorni ci ritroveremo nuovamente tutti intorno ad un tavolo per individuare una soluzione che tenga conto degli interessi e delle necessità di tutti i soggetti coinvolti. E’ fondamentale in questo momento sostenere il comparto ippico sardo e per questo ringrazio il dottor Mura per la disponibilità dimostrata nell’ascoltare le istanze degli allevatori e ad individuare una soluzione condivisa”.