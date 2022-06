Il club di lusso Meraviglioso.

Meraviglioso è il nuovo club che farà tendenza questa estate a Porto Cervo; inaugurato venerdì 17 giugno alla presenza delle istituzioni, autorità della Costa Smeralda e dei partner del progetto, è un format che unisce musica, intrattenimento e fine dining, ideato dagli imprenditori Andrea Baccuini e Giacomo Sonzini, già autori del Super G di Courmayeur.

Il Meraviglioso, parte del distretto luxury della Promenade du Port, è stato inaugurato con una cena esclusiva firmata dallo chef Andrea Berton – sua la cura dell’intera proposta gastronomica del club, dalla Piazzetta alla Terrazza, passando per la Private Room – e accompagnata dalle bollicine Ferrari Trentodoc alla presenza di oltre 80 persone tra cui si segnalano il vice sindaco uscente di Arzachena e attuale consigliere comunale, Cristina Usai, il Presidente del Consorzio Costa Smeralda Avvocato Renzo Persico, il country manager di Mastercard Italia, Michele Centemero e il direttore Trade Marketing & Business Development di Ferrari Trento, Stefano Medici.

Durante la serata la cantante Pamela Massi ha intrattenuto e coinvolto gli ospiti con canzoni pop, melodie italiane anni 50 fino alle ultime hit internazionali, dando il via a una formula innovativa di ristorazione, musica e intrattenimento.

Nel 60esimo anniversario della Costa Smeralda, il nuovo locale arricchisce l’estate di Porto Cervo: la giornata inizia alle ore 11.00 con la colazione al Meraviglioso Piazzetta, continua con l’always lunch (si può mangiare a qualunque ora del giorno), prosegue con l’après-beach dalle ore 18.00 per arrivare infine alla singing dinner, con una food offer firmata dallo chef Andrea Berton e accompagnata dalla musica dal vivo.

Al Meraviglioso Terrazza (quello più ricercato) si vive tutta un’altra atmosfera: alle 22.00 si inizia con una cena esclusiva che a mezzanotte cede il passo all’intrattenimento, trasformando il ristorante in un vero e proprio club, in cui il resident dj si alterna ai dj guest ospiti della serata.

All’interno del Meraviglioso vi è uno “scrigno” per pochissimi: la Private Room di Armand de Brignac, riservata a una degustazione in totale privacy o a una cena privata (22-02), che accoglie fino a dodici persone intorno a un social table, con personale e servizio dedicato.

Infine il Meraviglioso ha portato nella piazzetta della Promenade il primo champagne-bar “take away” italiano, “Champagne a porter”, per sorseggiare le migliori cuvée passeggiando o farselo consegnare a casa o in barca magari in abbinamento al “boat lunch” già famoso per il suo lobster-sandwich.