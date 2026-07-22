Auto si ribalta all’alba a Liscia di Vacca, tre feriti nell’incidente

L’incidente stamane a Liscia di Vacca.

Un incidente si è verificato nelle prime ore del mattino lungo la strada provinciale 59 bis, all’altezza di Liscia di Vacca, nel territorio di Arzachena. L’allarme è scattato intorno alle 5, quando una squadra del locale Distaccamento dei vigili del fuoco è intervenuta sul posto per prestare soccorso. Un’auto è uscita autonomamente dalla carreggiata per cause in fase di accertamento, finendo per ribaltarsi e restare capovolta sulla sede stradale. A bordo del mezzo si trovavano tre persone.

Le operazioni di soccorso si sono rivelate particolarmente delicate. Uno degli occupanti è rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo ed è stato necessario l’intervento congiunto dei vigili del fuoco e del personale sanitario del 118 per procedere all’estrazione in sicurezza. Gli altri due passeggeri sono stati assistiti sul posto. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale, incaricati di effettuare i rilievi utili a chiarire la dinamica dell’accaduto e di gestire la viabilità, temporaneamente rallentata per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area.

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