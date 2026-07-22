Sul lungomare Li Junchi a Badesi una giornata per il mare sicuro

La giornata per il mare sicuro nel lungomare Li Junchi a Badesi.

La sicurezza in mare passa dalla conoscenza, dalla prevenzione e dalla collaborazione tra istituzioni, operatori e cittadini. Con questo obiettivo il Comune di Badesi aderisce alla Giornata Mondiale della Prevenzione dell’Annegamento promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, organizzando l’iniziativa “Bandiera Blu: al mare in sicurezza“, in programma sabato 25 luglio sul lungomare Li Junchi, nei pressi dell’Infopoint. L’appuntamento rientra nel programma di attività promosso da Fee Italia nell’ambito del riconoscimento Bandiera Blu e punta a sensibilizzare residenti e visitatori sull’importanza dei comportamenti corretti durante la balneazione, della conoscenza delle procedure di emergenza e del ruolo svolto quotidianamente dagli operatori impegnati nella tutela dei bagnanti.

La manifestazione rappresenterà un momento di confronto e formazione aperto al pubblico, con il coinvolgimento delle realtà associative del territorio. L’obiettivo è creare una rete tra amministrazione, assistenti bagnanti e volontari, valorizzando competenze ed esperienze utili a rendere più sicura la frequentazione della costa.

Il programma prenderà il via alle 10 con l’apertura ufficiale dell’evento. A seguire, alle 10:15, gli assistenti bagnanti saranno protagonisti di una dimostrazione dedicata alle attività di sorveglianza e prevenzione che vengono svolte quotidianamente sulle spiagge. Un’occasione per mostrare da vicino il lavoro di controllo e attenzione necessario per intervenire tempestivamente in caso di difficoltà. Alle 10:30 spazio invece ai volontari della Croce Azzurra, che illustreranno ai presenti le principali tecniche e indicazioni legate al primo soccorso. L’incontro sarà dedicato alla diffusione di informazioni utili per affrontare situazioni di emergenza e comprendere quanto sia fondamentale la rapidità di intervento quando si verificano episodi critici. La mattinata si chiuderà alle 11:30 con una simulazione di salvataggio in mare. Attraverso una dimostrazione pratica verranno illustrate le modalità operative adottate durante un intervento di soccorso, evidenziando il coordinamento tra gli operatori e le procedure messe in campo per garantire la sicurezza delle persone.

L’iniziativa assume particolare rilevanza in una località turistica come Badesi, dove il mare rappresenta uno degli elementi principali dell’identità del territorio e dell’offerta rivolta ai visitatori. La prevenzione degli incidenti in acqua diventa quindi un tema centrale, soprattutto durante la stagione estiva, quando sulle spiagge aumenta la presenza di turisti e residenti. La Bandiera Blu non riguarda infatti soltanto la qualità ambientale e la tutela delle acque, ma comprende anche aspetti legati ai servizi offerti, all’informazione e alla sicurezza dei cittadini. Attraverso questa iniziativa il Comune di Badesi conferma il proprio impegno nella promozione di una cultura della responsabilità e della consapevolezza, coinvolgendo associazioni e operatori che ogni giorno contribuiscono alla protezione del territorio costiero.

L’amministrazione comunale invita cittadini, turisti e operatori del settore a partecipare alla giornata, con l’obiettivo di diffondere un messaggio semplice ma fondamentale: conoscere i rischi, adottare comportamenti corretti e rispettare le indicazioni degli esperti sono strumenti essenziali per vivere il mare in modo sicuro.

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