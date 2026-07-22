Guardia di Finanza, Consales al comando a Tempio Pausania

Consales al comando della Guardia di Finanza a Tempio Pausania.

Cambio al vertice della Compagnia della Guardia di Finanza di Tempio Pausania. Il tenente Giulia Consales assume il comando del reparto gallurese, subentrando al capitano Andrea Gualtieri, che lascia l’incarico dopo quattro anni di servizio per trasferirsi al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Bologna, dove ricoprirà un nuovo ruolo.

Nel corso del suo mandato in Gallura, Gualtieri ha guidato numerose operazioni nell’ambito della polizia economico-finanziaria, con particolare attenzione al settore delle entrate e alle attività investigative legate alla gestione della spesa pubblica. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Tempio Pausania, hanno interessato diversi ambiti, contribuendo al contrasto di fenomeni illeciti e al rafforzamento dei controlli sul territorio.

Alla guida della Compagnia arriva ora il tenente Consales, 28 anni, originaria della provincia di Latina. L’ufficiale ha completato il proprio percorso formativo presso l’Accademia della Guardia di Finanza tra il 2018 e il 2023. Al termine degli studi è stata assegnata al Gruppo di Cremona, dove ha ricoperto l’incarico di comandante del Nucleo Operativo, maturando esperienza nella conduzione di indagini a tutela della legalità economica e finanziaria, con particolare riferimento al contrasto delle frodi fiscali e all’individuazione dei patrimoni illecitamente accumulati. Consales è laureata in Giurisprudenza e ha conseguito un Master di secondo livello in Diritto Tributario, competenze che accompagneranno il nuovo incarico in un territorio caratterizzato da un’intensa attività economica e turistica come quello gallurese.

Il passaggio di consegne segna una nuova fase per la Compagnia di Tempio Pausania. Il comandante provinciale di Sassari, colonnello Marco Sebastiani, ha rivolto al nuovo ufficiale i propri auguri di buon lavoro, sottolineando l’importanza dell’azione della Guardia di Finanza a tutela dei cittadini, delle imprese e delle istituzioni locali. Un impegno che proseguirà nel segno della continuità operativa e del presidio della legalità sul territorio.

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