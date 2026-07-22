Schianto sulla 131 Dcn a Budoni, un morto e un bimbo ferito

Tragedia sulla 131 Dcn all’altezza di Budoni, morto il conducente

Incidente con un morto all’altezza di Budoni lungo la Statale 131 Dcn, tra i feriti c’è anche un bambino di dieci anni. Verso le 4 del mattino una Volkswagen Passat è finita contro una barriera new jersey che delimita un cantiere stradale all’altezza del chilometro 117. Immediata la richiesta di soccorso e l’intervento degli operatori del 118 e dei vigili del fuoco.

L’impatto è stato violento e non c’è stato nulla da fare per il conducente, un uomo ucraino che abitava a Olbia. I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per estrarre il corpo dalle lamiere. Nel sedile posteriore viaggiava anche un bambino di 10 anni, che è riuscito a uscire da solo dall’abitacolo. Poi è stato accompagnato in ospedale e non ci sono informazioni certe sule sue condizioni. In quel tratto di strada, chiuso al traffico dai tecnici dell’Anas, sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica. Il mezzo è finito contro un new jersey, in un’area riservata agli operai impegnati sulla Statale. C’è da capire perché l’auto sia finita in quella zona adibita a cantiere e se questa fosse regolarmente segnalata.

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