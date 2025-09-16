Vandali ad Arzachena, il Comune costretto a murare i bagni pubblici

Un’ondata di atti vandalici ha spinto il Comune di Arzachena a sigillare le porte di bagni pubblici e magazzini vicino alle spiagge. L’intervento è stato reso necessario per prevenire ulteriori danni alle strutture pubbliche durante la stagione invernale. È un periodo in cui la sorveglianza è ridotta e il rischio di nuovi episodi aumenta.

I bagni pubblici fondamentali durante l’alta stagione turistica ad Arzachena, sono state oggetto di ripetuti danneggiamenti che hanno compromesso la loro funzionalità. Il Comune ha quindi optato per la messa in sicurezza delle aree per evitare che l’inciviltà di pochi continui a pesare sulle casse pubbliche e sulla comunità.

Questa misura, seppur temporanea, è un segnale di allarme che evidenzia la mancanza di rispetto per il bene comune. L’obiettivo è proteggere il patrimonio pubblico e, una volta terminato il periodo invernale, valutare gli interventi di ripristino necessari per rendere nuovamente accessibili i servizi in vista della prossima stagione.

Il problema del vandalismo non è nuovo e richiede non solo misure di sicurezza, ma anche un rafforzamento del senso civico. L’amministrazione, pur agendo per proteggere le strutture, lancia un appello alla cittadinanza affinché si faccia promotrice di un maggiore rispetto per gli spazi che appartengono a tutti.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui