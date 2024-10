Arzachena lancia il bando per Natale, eventi dall’8 dicembre

Il bando per Natale ad Arzachena.

La Giunta comunale di Arzachena ha ufficializzato le linee guida per l’organizzazione del programma di eventi natalizi che, quest’anno, avrà come tema centrale “L’incanto di Natale”. Il progetto dell’amministrazione comunale, che sarà tradotto nei prossimi giorni in un bando pubblico rivolto ad aziende e associazioni, prevede come attrazione principale la realizzazione di un villaggio e un giardino invernale nel centro storico animato da spettacoli. L’iniziativa è promossa dall’assessore al Turismo e al Commercio, Claudia Giagoni, e dalla delegata allo Sport e Spettacolo, Nicoletta Orecchioni.

“Vorremmo far vivere agli arzachenesi un’esperienza nuova nel centro storico creando un’attrattiva stabile visitabile mattina e sera dall’Immacolata all’Epifania. Invitiamo aziende, agenzie e associazioni a proporre progetti per realizzare una sorta di villaggio incantato nel cuore del vecchio quartiere in cui i cittadini possano trascorrere momenti piacevoli a passeggio tra installazioni verdi e salottini – spiegano Orecchioni e Giagoni -. Il villaggio sarà animato da piccoli eventi e laboratori per bambini. Vorremmo coinvolgere anche le attività commerciali per offrire ai visitatori una calda accoglienza anche dal punto di vista enogastronomico. Il progetto prevede, ovviamente, anche appuntamenti nei borghi per portare l’atmosfera natalizia in ogni angolo del territorio. Anche in questo caso lasciamo libero sfogo alla creatività di professionisti o volontari per l’invio al Comune di proposte”.

L’inaugurazione, come di consueto è prevista l’8 dicembre con la cerimonia di accensione dell’albero e uno spettacolo in occasione dell’Immacolata. Un’altra data su cui l’amministrazione vuole puntare i riflettori è quella del 13 dicembre per celebrare Santa Lucia: una ricorrenza molto sentita dagli arzachenesi, che da sempre amano riunirsi nella chiesa e nel belvedere per commemorare la santa con riti religiosi e conviviali.

Infine, a chiusura del calendario, si prevede un evento finale per il 6 gennaio, giorno dell’Epifania. Sul sito web www.comune.arzachena.ss.it nella sezione Amministrazione trasparente/bandi di gara saranno disponibili l’avviso e il modulo di partecipazione dal 9 al 23 ottobre 2024.

