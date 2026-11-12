Barriere architettoniche, contributi per le abitazioni ad Arzachena

I contributi per abbattere le barriere architettoniche ad Arzachena.

Un sostegno economico per rendere le abitazioni più accessibili e migliorare l’autonomia delle persone con disabilità. Il Comune di Arzachena informa i cittadini sulla possibilità di richiedere i contributi regionali destinati all’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati. L’iniziativa, finanziata dalla Regione Sardegna, consente di ottenere un aiuto per realizzare opere finalizzate a superare gli ostacoli che limitano la mobilità e l’accessibilità all’interno delle abitazioni.

Quali interventi possono essere finanziati.

Il sostegno riguarda diverse tipologie di lavori, sia nelle parti comuni degli edifici sia all’interno delle singole abitazioni. Tra gli interventi ammessi figurano la realizzazione di rampe, l’installazione di ascensori, montascale e piattaforme elevatrici, l’adeguamento degli ingressi e dei percorsi esterni. Sono finanziabili anche lavori negli ambienti interni, come la modifica dei bagni, la sostituzione dei sanitari, l’installazione di maniglioni e corrimano, l’adeguamento delle porte e dei pavimenti, la motorizzazione delle tapparelle e l’installazione di dispositivi domotici. In determinate situazioni, quando non è possibile intervenire materialmente sull’immobile, il contributo può riguardare anche l’acquisto di ausili mobili idonei a superare le difficoltà.

Chi può presentare la richiesta.

La misura è rivolta alle persone con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, compresa la cecità, che risiedono abitualmente nell’immobile interessato dai lavori. La domanda può essere presentata anche da chi esercita la cura, la tutela o la potestà nei casi previsti. È necessario documentare la condizione di disabilità attraverso una certificazione medica che attesti le patologie e le conseguenti difficoltà di mobilità. Sono inoltre richiesti una dichiarazione sostitutiva con i dati dell’immobile e la descrizione degli ostacoli da eliminare.

Come presentare la domanda ad Arzachena.

Il bando è permanente e non prevede una chiusura definitiva: le richieste possono essere presentate in qualsiasi momento all’Ufficio Protocollo del Comune di Arzachena, in piazza onorevole Filigheddu, oppure tramite posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected]. L’amministrazione comunale verifica la regolarità e l’ammissibilità delle domande, determina il fabbisogno e lo trasmette alla Regione Sardegna, che provvede alla ripartizione delle risorse disponibili entro il 31 marzo di ogni anno. Le richieste presentate dopo il primo marzo, se ammissibili, concorrono al fabbisogno dell’annualità successiva. Sul sito istituzionale del Comune sono disponibili il bando completo, il modulo per presentare la richiesta e il modello di atto di notorietà.

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