Tamponamento a catena in viale Aldo Moro, paura a Olbia

Incidente a Olbia.

Traffico in tilt e tanta paura nel primo pomeriggio lungo viale Aldo Moro a Olbia, dove un violento incidente. Stando alle prime informazioni si tratta di un tamponamento a catena ha coinvolto diversi veicoli all’altezza del civico 102. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle forze dell’ordine, ma l’impatto tra i mezzi in transito è stato sufficiente a paralizzare temporaneamente la circolazione in uno degli snodi stradali più frequentati della città.

Subito dopo lo scontro, si sono vissuti momenti di forte apprensione tra i conducenti e i passanti presenti in zona. Fortunatamente, al di là dei ingenti danni materiali riportati dalle carrozzerie e del grande spavento per le persone a bordo, le prime notizie escludono conseguenze gravi per gli automobilisti coinvolti.

Per evitare un blocco totale della viabilità e facilitare l’arrivo dei soccorsi, i veicoli incidentati sono stati rapidamente spostati ai margini della carreggiata. L’intervento tempestivo ha permesso di mettere in sicurezza il tratto stradale, mentre gli agenti della Polizia Locale di Olbia hanno effettuato i rilievi di rito per ricostruire la precisa sequenza dei fatti e gestire il flusso dei veicoli, tornato gradualmente alla normalità. Non è ancora noto se ci sono feriti.

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