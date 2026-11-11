Piera Meloni ha trovato l’amore al GFVip, tra passione segreta e aerei

Piera Meloni e Alessandro Roncaccia sempre più innamorati.

Nel cuore della casa del Grande Fratello Vip, la relazione tra Piera Meloni e Alessandro Roncaccia continua a far discutere. La gieffina gallurese ha lasciato il suo fidanzato e ha cominciato una love story con il suo coinquilino della casa più spiata d’Italia. La loro storia d’amore rappresenta l’asse portante delle dinamiche sentimentali di questa edizione del reality, specie dopo che la redazione ha deciso di regalare alla coppia una festa di finto matrimonio con tanto di abito bianco e festeggiamenti annessi per stemperare il clima teso delle scorse puntate.

I due hanno fatto l’amore.

Proprio in seguito alla cerimonia, Alessandro si è lasciato andare a una confidenza con Giancarlo Danto e Federica Morelli, svelando di aver scovato un vero e proprio punto cieco vicino ai bagni, un’area totalmente priva di telecamere dove precedentemente si erano appartati anche Varsi e Megan. Roncaccia ha sottolineato che la redazione non può obiettare nulla poiché lo spazio non viola il regolamento, trovando conferma nelle parole della stessa Piera, la quale ha ammesso a bassa voce con Megan di essersi rifugiata lì con il compagno per vivere la propria passione, esprimendo però il timore che possa trapelare qualcosa.

Questo inatteso retroscena spazza via definitivamente le malelingue di chi li dipingeva come una coppia fredda e costruita per le telecamere, rivelando invece la naturale timidezza di due ragazzi alle prese con un amore vissuto sotto i riflettori di mezza Italia. Poi è arrivato l’aereo con il supporto alla coppia che recita: ‘“Niente muri, fidatevi di voi”. Tra colpi di scena, aerei di incoraggiamento e momenti di autentica passione, la coppia continua a scrivere le pagine più seguite di questa edizione, confermando che, nonostante i dubbi e le telecamere sempre accese, il loro legame sta trovando la sua strada per crescere e resistere alle pressioni della Casa.

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