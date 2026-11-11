Il racconto choc di un salvataggio a Olbia: “Pochi minuti e sarebbe annegato”

Il salvataggio in extremis di un uomo a Olbia.

Un uomo sarebbe stato salvato in extremis a Olbia da una caduta in mare. L’episodio, stando al racconto di un uomo, è avvenuto sabato sera, intorno alle 22:30, sulla banchina del Molo Brin, nel centro di Olbia. L’intervento di una coppia e il tempismo ha evitato quella che sarebbe diventata una tragedia.

Il racconto choc.

A raccontarci questa vicenda un nostro lettore. “Nella notte di questo sabato sera intorno alle 22.30 io e la mia compagna mentre ci trovavamo al Molo Brin per prendere l’auto abbiamo visto un uomo tra i 50 e i 60 anni visibilmente provato fisicamente che è andato verso una barca ormeggiata nella banchina adiacente all’area parcheggi. Mentre cercava di salire sulla barca è improvvisamente caduto a terra sulla banchina, così abbiamo corso per soccorrerlo, ma nel tentativo di rialzarsi è caduto in mare tra la banchina e la barca”.

In questo momento è avvenuto il salvataggio che ha in una manciata di pochi minuti evitato la tragedia. “In totale panico provava a restare a galla e mostrava difficoltà ad appigliarsi alla barca, l’uomo ha cominciato ad agitarsi e a tratti spariva sott’acqua ma fortunatamente è riuscito ad arrivare dietro la poppa. Afferrarlo dalla banchina era impossibile vista l’altezza, così in quel momento agendo d’istinto sono letteralmente saltato dalla banchina nella barca e dalla poppa gli tendevo la mano”, prosegue il racconto.

L’autore del salvataggio ha raccontato di avere avuto paura di essere trascinato giù. ”Fortunatamente sono riuscito a sganciare la scaletta della barca per la risalita in poppa e a dargli una mano per salire a bordo! La vicenda si è conclusa nel migliore dei modi con emozione e abbracci per la solidarietà. In quel frangente il Molo Brin era completamente deserto nonostante fosse un sabato sera, probabilmente nessuno si sarebbe accorto dell’uomo in acqua e per lo stato così fisicamente provato che mostrava e la grossa difficoltà di tenersi a galla e di risalita. Sarebbero bastati due o tre minuti e con altissima probabilità l’uomo poteva annegare silenziosamente in mare. Di lui so solo che era un Canadese di passaggio qui ad Olbia”, ha concluso.

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