Acque del porto nella norma, revocata l’ordinanza a Santa Teresa

Le acque del porto di Santa Teresa Gallura sono tornate nella norma.

Le acque del porto turistico di Santa Teresa Gallura sono tornate entro i parametri di riferimento. Alla luce dei risultati delle ultime analisi, il Comune ha disposto la revoca delle misure precauzionali introdotte nelle scorse settimane per tutelare la salute pubblica. La decisione è contenuta nell’ordinanza sindacale numero 61 dell’11 novembre.

Le prime analisi avevano evidenziato valori elevati.

La vicenda era iniziata dopo i campionamenti effettuati il 1° ottobre in sei diversi punti dell’area portuale. Gli esami avevano rilevato concentrazioni elevate di Escherichia coli ed Enterococchi intestinali, due indicatori microbiologici che avevano fatto scattare le misure di prevenzione. Con l’ordinanza numero 55 del 10 ottobre, l’amministrazione comunale aveva quindi invitato cittadini, utenti del porto e operatori a evitare il contatto diretto con l’acqua e a limitare temporaneamente le attività non urgenti che comportassero immersioni o altre forme di esposizione.

Sei campioni nella fascia di qualità eccellente.

La situazione è stata successivamente verificata attraverso una nuova serie di controlli. Tra il 29 ottobre e il 2 novembre sono stati effettuati ulteriori prelievi nei sei punti già monitorati, con le analisi affidate al laboratorio accreditato Smeraldambiente Soc. Coop. I risultati, riportati nei rapporti di prova dal numero 1105-01/26 al 1105-06/26, hanno confermato il rientro di tutti i parametri microbiologici nei valori di riferimento. Tutti e sei i campioni sono stati classificati nella fascia di qualità eccellente. Nel dettaglio, per l’Escherichia coli i valori registrati sono compresi tra 4 e 64 Ufc per 100 millilitri, a fronte di una soglia di 250. Per gli Enterococchi intestinali le concentrazioni oscillano invece tra 21 e 40 Ufc per 100 millilitri, rispetto al limite di 100. Un ulteriore dato positivo riguarda la Salmonella spp., risultata assente in tutti i campioni analizzati.

Revocate le misure precauzionali.

Sulla base delle nuove evidenze, il Comune ha ritenuto superate le condizioni che avevano portato all’adozione delle precedenti restrizioni. L’ordinanza dell’11 novembre dispone quindi la cessazione degli effetti del provvedimento del 10 ottobre. Le attività portuali che comportano immersioni o contatto diretto con le acque potranno riprendere, sempre nel rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza, salute dei lavoratori, tutela ambientale e navigazione, oltre che delle eventuali prescrizioni delle autorità competenti.

Restano vietate balneazione e pesca.

La revoca delle misure precauzionali non significa, tuttavia, che nell’area portuale siano venuti meno tutti i divieti. Il Comune precisa che rimangono in vigore sia il divieto di balneazione sia quello di pesca all’interno del porto turistico. Restano inoltre valide le prescrizioni relative alla sicurezza delle attività portuali e della navigazione. La nuova ordinanza ha efficacia immediata dalla pubblicazione all’Albo pretorio online.

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