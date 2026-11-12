Visite gratuite e prevenzione, a Olbia arriva il Villaggio Komen

Il Villaggio Komen a Olbia.

La prevenzione non può essere legata soltanto a un mese dell’anno, ma deve diventare un’abitudine quotidiana. Con questo obiettivo Komen Italia e Mater Olbia Hospital organizzano in città il Villaggio della Prevenzione, una giornata aperta alla cittadinanza tra controlli sanitari gratuiti, sport, musica e iniziative di sensibilizzazione.

La Carovana della Prevenzione torna in Sardegna.

L’appuntamento segna il ritorno in Sardegna della Carovana della Prevenzione di Komen Italia, che nel mese di novembre attraverserà il Centro Nord Sardegna con un tour articolato in 15 tappe e oltre 650 prestazioni sanitarie gratuite previste. L’iniziativa è realizzata con la collaborazione di Coldiretti Nord Sardegna e Donne Coldiretti, Avis Olbia e Asl Gallura, con il patrocinio del Comune di Olbia. Madrina della manifestazione sarà Maria Giovanna Cherchi, da sempre vicina alle iniziative dedicate alla tutela della salute femminile.

Visite senologiche, mammografie ed esami urologici.

Tra i servizi principali ci saranno quelli offerti dai medici del Mater Olbia Hospital, che effettueranno gratuitamente visite senologiche, mammografie ed ecografie mammarie per le donne non comprese nei programmi di screening della Regione Sardegna. Grazie alla collaborazione con Avis Olbia, sarà inoltre disponibile un camper attrezzato per le visite urologiche.

La Asl Gallura per screening e vaccinazioni.

Anche la Asl Gallura parteciperà con gli operatori del Dipartimento di Prevenzione One Health Area Medica. Il Coordinamento Screening raccoglierà le prenotazioni delle donne nelle fasce d’età previste per gli screening del tumore al seno e della cervice uterina e fornirà informazioni sulla campagna per la prevenzione del tumore al colon retto. Gli operatori dell’Igiene e Sanità Pubblica illustreranno invece l’importanza delle vaccinazioni contro influenza, herpes zoster, pneumococco e Covid-19. Spazio anche all’alimentazione sicura, con il Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione e i micologi dell’Ispettorato Micologico, che daranno indicazioni sul consumo dei funghi freschi spontanei. Presente anche una delegazione di Donne Coldiretti Sardegna con il progetto dedicato all’educazione alimentare, alla stagionalità dei prodotti e alla valorizzazione delle produzioni a chilometro zero.

Walk for the Cure, sport e musica: il programma.

La giornata del 14 novembre sarà accompagnata da momenti di partecipazione e intrattenimento. Alle 9 è prevista la registrazione dei partecipanti e il riscaldamento in vista della camminata. Alle 10:15 si terranno i saluti istituzionali e il taglio del nastro, prima della tradizionale Walk for the Cure, la passeggiata in rosa promossa dal progetto Mater & Komen a sostegno della salute delle donne.Al termine della camminata spazio alle associazioni sportive del territorio, con dimostrazioni e attività rivolte anche ai bambini. Il programma prevede inoltre musica e animazione con Simo e Sere Twins, la Banda Felicino Mibelli e Ies Eventi, insieme alle altre realtà associative che hanno aderito alla manifestazione.

Come partecipare alle visite gratuite.

Il Villaggio della Prevenzione sarà aperto a tutti e la partecipazione è libera. Per usufruire delle visite e degli esami gratuiti, invece, sarà necessario prenotarsi attraverso l’apposito modulo online. Per informazioni è possibile scrivere all’indirizzo [email protected].

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