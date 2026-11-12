Palau si prepara all’inverno, fissate le regole per il riscaldamento

Il Comune fissa le regole per il riscaldamento a Palau: accensione dal primo dicembre al 31 marzo per un massimo di 8 ore giornaliere. L’esercizio degli impianti termici nel comune gallurese prende ufficialmente il via nel rispetto della classificazione nazionale per le aree a clima più mite. Restano escluse dalle restrizioni le strutture che ospitano soggetti fragili.

L’attivazione degli impianti di riscaldamento nel territorio comunale di Palau segue le disposizioni previste per la fascia climatica di appartenenza. Collocata in zona B, la località sarda deve attenersi a un calendario rigido che fissa l’accensione dei termosifoni dal primo dicembre al 31 marzo, con un limite massimo di funzionamento pari a 8 ore giornaliere.

La norma nazionale

La normativa nazionale suddivide il territorio italiano in sei differenti fasce climatiche, identificate con le lettere dalla A alla F in base alla severità delle temperature medie invernali. Mentre le zone più fredde, come la categoria E, hanno potuto accendere gli impianti già a metà ottobre e la zona F non prevede alcuna restrizione temporale, le aree classificate come A e B richiedono un’attesa prolungata fino all’inizio dell’ultimo mese dell’anno.

Al di fuori del periodo consentito, l’utilizzo degli impianti termici è rigorosamente vietato e subordinato a condizioni meteorologiche eccezionali che ne giustifichino l’accensione, previa autorizzazione formale da parte del sindaco.

Tali limitazioni non trovano tuttavia applicazione in determinate categorie di edifici. Le prescrizioni normative escludono infatti dal vincolo temporale le strutture caratterizzate dalla presenza di soggetti deboli o categorie protette, tra cui rientrano le case di cura, gli asili nido e le scuole materne, tutelate ai sensi dell’articolo 4 del D.P.R. n. 74/2013 per garantire standard ambientali adeguati alle esigenze di utenze particolari.

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