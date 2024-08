Un’altra bomba nella spiaggia di Cannigione, evacuata la zona

Evacuata la spiaggia di Cannigione.

Un’altra bomba inesplosa è stata rinvenuta oggi nel tratto di mare che aveva già visto un episodio simile nei giorni scorsi. Il piccolo ordigno, scoperto durante le operazioni di routine di controllo del fondale, ha immediatamente allertato le forze dell’ordine.

Sul posto è intervenuta la polizia di Stato, procedendo a evacuare la spiaggia circostante per garantire la sicurezza dei bagnanti e degli operatori. L’area è stata transennata e il personale esperto in ordigni esplosivi è sul posto per gestire la situazione e neutralizzare la bomba in sicurezza.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui