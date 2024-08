Nella spiaggia Mannena di Cannigione c’è un ordigno

Un ordigno bellico è riemerso nella spiaggia di Mennena a Cannigione e la Capitaneria di porto di La Maddalena ha preso subito le contromisure. Zona blindata per un raggio di 100 metri – sulla costa e in mare – per permettere il recupero della bomba, che sarà fatta brillare. La segnalazione è arrivata oggi con una telefonata del commissariato di polizia di Porto Cervo.

L’ordinanza della Capitaneria di porto

La Capitaneria di Porto di La Maddalena ha subito emanato un’ordinanza per mettere in sicurezza quel tratto di spiaggia nel territorio di Arzachena. “A partire dalla data odierna e sino a termine esigenza, sono interdette la navigazione, la sosta, l’ancoraggio, la balneazione e qualsiasi attività subacquea e/o di superficie in genere, in tutta la zona di mare ricompresa nel raggio di 100 (cento) metri dal punto di coordinate φ 41° 08’ 44’’ N – λ 009° 25’ 44” (Sistema di riferimento WGS 84)”, come meglio indicato nell’allegato stralcio planimetrico, parte integrante della presente Ordinanza”. Nell’immagine il tratto di mare e spiaggia interessato dal provvedimento urgente.

