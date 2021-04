L’iniziativa del Comune di Arzachena.

Il Comune di Arzachena apre lo sportello Bonus e incentivi per agevolare l’accesso alle misure previste dal Governo in tema di riqualificazione degli immobili.

Sono 3 i pilastri fondamentali dell’iniziativa promossa dal delegato al Commercio e alle Attività produttive, Mario Russu: incoraggiare gli interventi sugli immobili tesi a migliorare il decoro urbano nel paese, incrementare l’efficientamento energetico favorendo la tutela dell’ambiente, stimolare la ripresa delle attività a pieno regime per le aziende del comparto e, con essa, l’occupazione.

“Mettiamo a disposizione di privati e imprese un esperto per chiarire dubbi ed incentivare l’accesso a detrazioni e crediti di imposta grazie a cui migliorare le condizioni del proprio edificio con una notevole riduzione dei costi sino, in taluni casi, al completo azzeramento delle spese – spiega il delegato Russu – Incentivi come il bonus facciate, il bonus ristrutturazione e il superbonus al 110% sono un’occasione imperdibile per riqualificare il patrimonio edilizio, per rinnovare l’immagine stessa del paese e dare un forte impulso al tessuto imprenditoriale locale dopo anni di crisi economica”.

L’avvocato Mauro Delogu, incaricato dall’Ente, fornirà consulenze gratuite a cittadini e imprese per assicurare la massima fruizione delle detrazioni e dei crediti di imposta fiscali previsti per gli interventi edilizi tramite il “Bonus facciate”, riconosciuto nella misura del 90%, il “Bonus per l’efficientamento energetico”, previsto nella misura massima del 110%, e il più tradizionale “Bonus ristrutturazioni”, attualmente accordato nella misura del 50%.

Dal 3 maggio, lo Sportello bonus e incentivi è aperto al primo piano della ex canonica (ufficio Turismo) in piazza Risorgimento n. 8, ogni lunedì e venerdì, dalle 15:30 alle 18:30, previo appuntamento in osservanza delle prescrizioni contro il rischio contagio da Covid-19. Per fissare un incontro scrivere una email all’indirizzo bonusedilizia@comarzachena.it

