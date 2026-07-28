Borse di studio ad Arzachena per gli studenti di medie e superiori

Il Comune di Arzachena ha bandito un concorso per l’assegnazione di borse di studio per studenti delle scuole secondarie di I e II grado. Con tale iniziativa il Comune intende sostenere il merito scolastico delle giovani generazioni attraverso lo stanziamento di borse di studio dedicate agli studenti meritevoli. L’iniziativa si rivolge specificamente ai ragazzi residenti nel territorio comunale che frequentano le scuole secondarie di primo e secondo grado.

Il contributo economico

Questo contributo economico viene assegnato per valorizzare l’impegno dimostrato e i risultati conseguiti nel corso dell’anno scolastico 2025/2026. La procedura per la richiesta del beneficio economico prevede una modalità di invio esclusivamente telematica. La domanda di partecipazione deve essere inoltrata a partire dal 27 luglio fino alla scadenza tassativa del 10 agosto 2026.

La trasmissione della candidatura spetta al genitore, al rappresentante legale dello studente minorenne oppure direttamente allo studente qualora sia già maggiorenne. Per accedere al servizio online e compilare l’istanza è necessario utilizzare l’apposito link di presentazione predisposto dall’amministrazione comunale. Tutte le informazioni dettagliate sui criteri di selezione e sui requisiti di ammissione sono consultabili all’interno del bando ufficiale scaricabile dal sito del Comune.

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