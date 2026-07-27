Luogosanto dice addio alla ex professoressa Silvana Scampuddu

Addio a Giovanna Maria Scampuddu, nota Silvana.

La comunità di Luogosanto è in lutto per l’improvvisa scomparsa, all’età di 79 anni, di Giovanna Maria Scampuddu, conosciuta da tutti come Silvana. Per molti anni apprezzata insegnante di Lettere alla scuola media locale, è stata una figura di grande cultura, sensibilità e profonda dedizione. Con competenza e passione ha saputo trasmettere a generazioni di studenti l’amore per la lingua italiana, la letteratura, la storia e l’identità del territorio, lasciando un indelebile e vivo ricordo in quanti l’hanno avuta come docente.

Il suo impegno è andato ben oltre l’ambito scolastico, spendendosi in prima persona per la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e religioso del paese. Ha lavorato all’allestimento e all’apertura del Museo Agnana nel rione San Paolo e ha contribuito, con ricerche e articoli pubblicati sul giornale parrocchiale, a far conoscere la storia di Luogosanto e della sua Basilica. La sua vita rappresenta un esempio prezioso di umiltà e autentico amore per la propria comunità, l’educazione e la conservazione della memoria collettiva.

Le parole del sindaco.

Commuovente l’addio del sindaco Agostino Pirredda, attraverso la sua pagina social. ”Ci sono persone che lasciano un segno profondo nella vita di una comunità senza mai cercare i riflettori”, così l’ha salutata il primo cittadino sottolineando come il paese abbia perso una donna di grande cultura, una docente apprezzata e una custode appassionata della memoria del nostro paese.

”Con competenza, sensibilità e passione ha trasmesso l’amore per la lingua italiana, per la letteratura, per la storia e per l’identità del nostro territorio, lasciando un ricordo vivo in quanti hanno avuto il privilegio di essere suoi alunni. Il suo impegno è andato ben oltre la scuola. Ha dedicato tempo e competenze alla valorizzazione del patrimonio storico, culturale e religioso della nostra comunità, collaborando all’allestimento e all’apertura del Museo Agnana nel rione San Paolo. Ha contribuito, con studi e approfondimenti, a far conoscere la storia di Luogosanto e della nostra Basilica, mettendo sempre il proprio sapere al servizio della comunità”, ha dichiarato Pirredda.

”Come componente dell’Associazione Amici di San Francesco, partecipò con convinzione al percorso che portò alla raccolta dei fondi per la realizzazione della Porta Santa in bronzo della Basilica, opera dello scultore romano Luca Luchetti. Attraverso gli articoli pubblicati nel giornale parrocchiale e i suoi scritti, ha continuato negli anni a custodire e tramandare la memoria del nostro paese. Era una donna che amava la cultura senza ostentarla, preferendo lavorare con discrezione, spesso dietro le quinte, affinché il patrimonio storico, religioso e identitario di Luogosanto fosse conosciuto, valorizzato e tramandato alle generazioni future. Un modo silenzioso ma prezioso di servire la propria comunità, che oggi merita di essere ricordato con gratitudine”, ha aggiunto il sindaco.

”Accanto all’insegnante, alla studiosa e alla donna di cultura, c’è stato anche un esempio di straordinaria umanità. Per tanti anni Silvana ha dedicato ogni energia alla cara mamma, la signora Olinda, oggi novantanovenne, accompagnandola con amore, pazienza e una dedizione esemplare fino agli ultimi giorni della sua vita. Un gesto silenzioso, compiuto lontano dai riflettori, che racconta forse più di ogni altra cosa la profondità dei suoi valori, il senso della famiglia e la generosità che hanno contraddistinto la sua esistenza. Il suo esempio ci ricorda quanto sia prezioso il contributo di chi, con competenza, umiltà e autentico amore per il proprio paese, dedica la propria vita all’educazione, alla cultura, alla famiglia e alla conservazione della memoria collettiva”, ha detto Agostino Pirredda.

L’ultimo saluto.

L’amministrazione comunale e dell’intera comunità di Luogosanto ha così dedicato un sentimento di profonda riconoscenza per Silvana, stringendosi nel dolore della signora Olinda e ai familiari della donna. I funerali si sono svolti venerdì 24 luglio alle ore 18 nella Basilica di Nostra Signora di Luogosanto, con partenza dall’abitazione dell’estinta in via Francesco Mannoni 21.

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