Le previsioni del meteo a Olbia e in Gallura per il 28 luglio

Il meteo a Olbia e in Gallura.

Qual è il meteo del 28 luglio in Gallura e a Olbia? La giornata si preannuncia caldissima e pienamente estiva su tutto il territorio gallurese, con cieli totalmente sgombri da nubi per l’intera durata della giornata. La zona di Olbia e l’area della Costa Smeralda vedranno sorgere il sole in un contesto di calma atmosferica e aria tersa, con valori minimi all’alba che non scenderanno al di sotto dei 23°C.

Le temperature.

Nelle ore centrali del pomeriggio la colonnina di mercurio toccherà i 33°C, portando la temperatura percepita leggermente superiore nelle zone interne dell’entroterra gallurese. L’elemento caratterizzante del pomeriggio sarà una brezza di maestrale e grecale con velocità compresa tra i 15 e i 25 chilometri orari, utile a raffrescare le zone costiere pur mantenendo il mare in condizioni prevalentemente poco mosse.

La percentuale di umidità rimarrà contenuta sotto il 45% durante le ore più calde, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile garantendo un tasso di precipitazioni pari a zero. Nel corso della serata il clima rimarrà tiepido con temperature stabili sui 25°C e venti in attenuazione verso la mezzanotte.

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