Le cinque stelle della Gallura nella classifica dei migliori hotel

Ecco i cinque hotel della Gallura nella classifica dei migliori

La Gallura brilla nella classifica internazionale “La Liste Hotels” 2026, che seleziona i migliori mille hotel di lusso del pianeta. Tra il centinaio di eccellenze italiane che sono riuscite a farsi spazio in questa autorevole guida, dominata sul podio nazionale dal San Pietro di Positano al secondo posto assoluto nel mondo, cinque sono sarde e si trovano tutte concentrate nel territorio del nord-est dell’Isola. Qui si concentrano le stelle del turismo di lusso in Sardegna.

I cinque migliori hotel

La Sardegna vanta ben tre strutture tra i primi cinquanta hotel italiani, guidate dal Petra Segreta Resort & Spa. Situato sulle colline di San Pantaleo, questo resort ha ottenuto il punteggio più alto nell’Isola con 94 punti su 100, superando le altre eccellenze locali. Subito dietro si posizionano, a pari merito con 93,5 punti, l’Hotel Capo d’Orso a Palau e lo storico Pitrizza a Liscia di Vacca, vicino a Porto Cervo. Appena fuori dalla top 50 italiana, ma comunque con punteggi altissimi, si piazzano l’iconico Hotel Cala di Volpe in Costa Smeralda con 92 punti e il 7Pines Resort Sardinia a Baja Sardinia con 91,5 punti.

La selezione di queste strutture d’eccellenza avviene attraverso un sofisticato algoritmo che aggrega oltre 370 fonti autorevoli e milioni di recensioni sul web. Questo sistema incrocia i giudizi delle guide di viaggio tradizionali, delle classifiche di settore e delle recensioni online, valutando criteri rigorosi come il design, l’architettura, la qualità del servizio, il rapporto qualità-prezzo e, soprattutto, l’esperienza complessiva vissuta dall’ospite.

[in foto: Petra Segreta Resort & Spa]

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