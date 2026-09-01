Arzachena, bus “Lu Pustali” gratis per gli studenti delle superiori

Bus gratis per gli studenti ad Arzachena.
Gli studenti delle superiori viaggeranno gratis sul bus “Lu Pustali”. Per l’anno scolastico 2026/2027, il Comune di Arzachena finanzia il trasporto scolastico per gli studenti degli istituti secondari di secondo grado diretti all’IPSAR Costa Smeralda e al Liceo Scientifico Falcone e Borsellino che usufruiscono del servizio comunale.
Le domande.
Le richieste devono essere inoltrate preferibilmente entro il 30 settembre 2026 compilando l’apposito modulo, reperibile sul sito istituzionale del Comune oppure direttamente a bordo del mezzo. La tratta servita include le fermate di Pulicinu, Cala Bitta, Baja Sardinia, Liscia di Vacca, Porto Cervo, Abbiadori, Tecno Acqua, Mirialveda, Monticanaglia e Vigili del Fuoco.