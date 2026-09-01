Lavoro a Luogosanto, quattro posti nel settore boschivo

Quattro posti di lavoro nel settore boschivo a Luogosanto.

A Luogosanto si apre una nuova opportunità di lavoro legata al cantiere per l’aumento e la valorizzazione del patrimonio boschivo, annualità 2025. Sono quattro gli operai generici che saranno selezionati attraverso la procedura di avviamento gestita dall’Aspal.

Il Comune ha pubblicato il 28 agosto il preavviso relativo alla selezione, dopo che l’Aspal, il 26 agosto, ha reso disponibile lo schema dell’avviso pubblico. Si tratta, però, di un preavviso: la chiamata effettiva dei lavoratori avverrà successivamente, nelle date che saranno indicate nell’avviso di selezione definitivo. L’amministrazione comunale invita quindi gli interessati ad attivarsi già da ora e a consultare la documentazione predisposta. Nello schema dell’avviso sono infatti riportate le indicazioni sulla documentazione da presentare e sui criteri che saranno utilizzati per la selezione.

Le informazioni e gli allegati sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Luogosanto, nella sezione Albo online e nella home page, oltre che attraverso i canali indicati dall’amministrazione. La procedura e la relativa documentazione sono consultabili anche sul portale dell’Aspal e sul sito della Regione Sardegna. Per gli aspiranti candidati sarà quindi necessario attendere la pubblicazione dell’avviso definitivo, che conterrà le date della chiamata e le indicazioni operative per partecipare alla selezione.

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