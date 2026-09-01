Il tennis cresce a Berchidda

Il panorama sociale e sportivo di Berchidda si arricchisce con la nascita di una nuova associazione sportiva dilettantistica interamente dedicata alla pratica del tennis. L’iniziativa prende forma con l’obiettivo prioritario di promuovere lo stile di vita attivo, il benessere psicofisico e l’aggregazione della comunità di Berchidda, garantendo al contempo un’ottimale valorizzazione delle strutture sportive comunali già presenti sul territorio. Il progetto trova il pieno e convinto sostegno dell’Amministrazione comunale, da sempre attenta a incentivare le dinamiche associative e a promuovere la funzione educativa e sociale dello sport.

La nuova realtà tennistica si configura come uno spazio aperto e inclusivo, rivolto a tutte le fasce d’età e a diversi livelli di preparazione. Il piano organizzativo intende offrire un ventaglio completo di attività che spazia dai corsi di avviamento per bambini e adulti fino all’organizzazione di tornei amatoriali ed eventi aggregativi, così da rispondere in modo flessibile ed efficace alle svariate esigenze della popolazione locale.

Per impostare le attività future in perfetta sintonia con le reali aspettative dei cittadini, i promotori del progetto hanno avviato una fase preliminare di ascolto attraverso la pubblicazione di un breve questionario anonimo accessibile online. La consultazione è aperta sia a chi si avvicina per la prima volta a questa disciplina, sia ai praticanti più esperti e ai genitori interessati a far intraprendere questo percorso ai propri figli. La raccolta dei dati permetterà di progettare al meglio le future attività.

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