Scontro frontale a Olbia, una dei giovani coinvolti è gravissima

La 21enne vittima dell’incidente stradale è stata portata a Sassari.



È grave una dei cinque feriti dell’incidente frontale avvenuto oggi, 1° settembre, lungo la provinciale 38 bis, a Olbia, in via Barcellona. La ragazza, di 21 anni, ha riportato serie lesioni, tra cui la rottura della milza, ma più grave è la frattura della schiena con una lesione al midollo. La giovane donna è stata trasportata in elisoccorso all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari e rischia gravi conseguenze fisiche. Gli altri giovani che erano con lei nello scontro sono stati trasportati in ospedale a Olbia con diverse lesioni e fratture.

La dinamica.

Una giornata tragica per un gruppo di giovani, tra i 21 e i 27 anni, che si erano recati a Olbia per trascorrere le ultime vacanze estive. L’auto su cui viaggiavano i ragazzi si è scontrata frontalmente con un’altra che viaggiava in direzione opposta, con a bordo una sola persona. Il conducente dell’altra auto, fortunatamente, non ha riportato gravi conseguenze, ma sono più preoccupanti le condizioni dei giovani, in particolare della 21enne. Oltre alla più giovane del gruppo, c’è un 23enne che ha riportato diverse fratture alle costole. Le altre due giovani a bordo dell’auto sono state ricoverate a Olbia. Una delle due si trova nel reparto di Chirurgia con contusioni ai polmoni e lacerazioni al fegato. L’altra è attualmente in osservazione per aver riportato alcune fratture e diverse ferite.

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L’intervento dei vigili del fuoco.

Per estrarre i ragazzi dall’auto sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Olbia. Una delle ragazze era rimasta incastrata tra le lamiere dell’auto richiedendo l’intervento da parte della squadra. Sul luogo del sinistro sono intervenute tre ambulanze del 118 e la Polizia locale di Olbia, che ha effettuato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica del grave incidente di questa mattina alle porte della città.

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