Meteo Olbia 2 settembre, ancora caldo e sole in Gallura

Le previsioni meteo per mercoledì 2 settembre a Olbia e Gallura

Il meteo a Olbia per mercoledì 2 settembre sarà ancora caratterizzato da sole e temperature elevate. Il cielo si presenterà sereno, con il possibile passaggio di nubi alte al mattino, mentre non sono previste precipitazioni. Le temperature resteranno sostanzialmente stabili, con una minima in lieve aumento rispetto alla giornata precedente.

A Olbia la temperatura oscillerà tra 23 e 34 gradi. Nell’entroterra gallurese i valori saranno invece più contenuti rispetto alle zone interne del Sassarese: a Tempio Pausania sono previsti 29 gradi. Anche lungo la costa le differenze saranno sensibili, con il termometro destinato a salire maggiormente nelle ore centrali. I venti saranno deboli o localmente moderati dai quadranti occidentali. Il Mare di Sardegna e le Bocche di Bonifacio saranno mossi, mentre il resto dei mari dell’Isola resterà poco mosso.

La stagione balneare continua

Il calendario segna ormai settembre, ma in Gallura il clima resta quello di una coda d’estate. I 34 gradi previsti a Olbia e il cielo sereno permetteranno ancora di organizzare giornate sulla costa, escursioni e attività all’aperto. Per i tanti turisti che hanno scelto di prolungare la vacanza, il quadro meteorologico resta quindi favorevole. La costa potrà contare su condizioni generalmente stabili, anche se chi si sposterà in barca dovrà tenere conto del moto ondoso più sostenuto sul Mare di Sardegna e alle Bocche di Bonifacio.

Il caldo sarà comunque meno estremo rispetto alla fase che ha caratterizzato la fine di agosto. Non ci sono infatti, per domani, indicazioni di una nuova escalation delle temperature paragonabile ai picchi raggiunti nei giorni scorsi. Il valore più alto della Gallura resta quello di Olbia, con 34 gradi, mentre le zone interne avranno temperature più moderate.

Il meteo a Olbia conferma così un mercoledì stabile, soleggiato e ancora caldo, con il primo scorcio di settembre che assomiglia molto più all’estate che all’autunno.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui