I residenti di Moneta curano gli ulivi a la Maddalena

A causa del mancato ripristino dell’impianto di irrigazione a La Maddalena, gli ulivi della rotatoria di Moneta si stavano seccando, rischiando di andare perduti. Sarebbe stato proprio grazie al tempestivo intervento, alla determinazione e alle risorse di alcuni privati cittadini che la situazione si sarebbe ribaltata. Garantendo l’acqua necessaria e salvando da una possibile fine un patrimonio verde di valore per l’intera comunità di La Maddalena.

L’impianto originale, che si presume sia stato reso inservibile nel corso di precedenti lavori stradali, pare non sia stato successivamente riparato. Lasciando l’area priva dell’approvvigionamento idrico indispensabile. Secondo le ricostruzioni di alcuni residenti, la situazione avrebbe evidenziato possibili criticità nei passaggi di gestione e di controllo della tutela del verde pubblico. Di fronte al rischio di veder perire le piante, l’azione diretta di questi residenti avrebbe quindi supplito a una situazione di stallo operativo.

L’iniziativa spontanea dei singoli, che hanno scelto di mettere a disposizione tempo e risorse personali, mette in luce una forte sensibilità verso la protezione del territorio. Pur rimanendo da chiarire le esatte dinamiche e le responsabilità sulla gestione del verde pubblico, la vicenda della rotatoria di Moneta dimostra come il senso civico e il rispetto per i beni comuni si siano rivelati determinanti per preservare la cosa pubblica.

Lobrano

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