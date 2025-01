Cade dal quarto piano a Malta, grave una 18enne di Arzachena

Una 18enne di Arzachena ricoverata a Malta dopo una caduta dl quarto piano di un hotel

Una 18enne di Arzachena è volta dal quarto piano di un hotel a Malta, le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. Giallo nell’arcipelago-Repubblica che si trova tra la Sicilia e l’Africa. Giovedì scorso la giovane gallurese è precipitata da una camera d’albergo, ma non è ancora chiara la dinamica. La caduta sarebbe stata attutita da un tendone, che potrebbe averla salvata.

Ora è ricoverata in gravi condizioni, mentre vanno avanti gli accertamenti per fare chiarezza sulla vicenda. Non era da sola a Malta, ma con un altra persona di Arzachena che potrà fornire elementi utili agli inquirenti locali

