Santa Teresa tra le mete imperdibili del 2025 secondo Visit Italy

Tra le mete imperdibili c’è Santa Teresa Gallura.

Visit Italy ha inserito Santa Teresa Gallura, perla della Sardegna settentrionale, tra le dieci destinazioni italiane da non perdere quest’anno. Affacciata sulle Bocche di Bonifacio, questa località regala panorami spettacolari sulla Corsica e offre un mix unico di spiagge incantevoli, cultura locale e tradizioni galluresi.

Santa Teresa si distingue per il suo mare cristallino e le suggestive scogliere modellate dal vento di Capo Testa, un paradiso naturale che incarna l’essenza più autentica della Sardegna. Qui, il turismo si fonde con la sostenibilità, valorizzando un territorio che custodisce con cura le sue radici.

Secondo Ruben Santopietro, Ceo di Visit Italy, la selezione delle dieci mete rappresenta un impegno per promuovere luoghi che sfuggono al turismo di massa e si distinguono per autenticità e identità. Santa Teresa di Gallura è un esempio perfetto di come bellezza e tradizione possano attrarre viaggiatori in cerca di esperienze autentiche.

