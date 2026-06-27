Cala D’Ambra music festival di San Teodoro al via, tra concerti, aperitivi e tradizioni sarde

Si apre oggi il Cala D’Ambra music festival di San Teodoro.

La baia di Cala D’Ambra torna a ospitare uno degli appuntamenti musicali più attesi dell’estate. Prende il via oggi la quinta edizione del Cala D’Ambra music festival di San Teodoro, rassegna dedicata alla musica d’autore organizzata dall’associazione culturale La Jacia in collaborazione con l’hotel-bar L’Esagono e con il patrocinio del Comune di San Teodoro.

Il direttore artistico Carlo Sezzi ha costruito anche quest’anno un programma che unisce concerti, aperitivi musicali e incontri serali in riva al mare. Gli appuntamenti si svolgeranno ogni sabato fino al 1° settembre e saranno affiancati da una serie di iniziative dedicate agli appassionati della musica dal vivo.

La serata inaugurale dedicata alla Sardegna.

L’edizione 2026 si apre con “Raighinas“, evento dedicato alle tradizioni corali e popolari della Sardegna. La serata propone un percorso tra musica, canto e folklore con la partecipazione di Totore Chessa & Cambales di Irgoli, del Coro Stellaria di Brunella, del Gruppo folk Juanne Piu di Siniscola, di Sulittu e Zamporra di Torpè e del Gruppo mini folk di San Teodoro.

L’iniziativa punta a valorizzare le radici culturali dell’isola attraverso alcune delle realtà artistiche più rappresentative del territorio, offrendo al pubblico un viaggio tra le espressioni musicali della tradizione sarda.

Gli artisti in programma al Cala D’Ambra music festival di San Teodoro

Nel calendario della manifestazione trovano spazio artisti e progetti musicali di diversa estrazione. Tra gli appuntamenti annunciati figurano Alberto Visentin e la BlueSunset Band, protagonisti di uno spettacolo che attraversa blues, soul e sonorità internazionali.

La rassegna ospiterà anche Solosophia, tra le giovani voci emergenti della scena musicale sarda, e il Barranco Quartet, che presenterà il nuovo lavoro discografico accompagnato da un quartetto d’archi.

Il programma comprende inoltre Roberto Luti, impegnato in trio con Elisabetta Maulo e Carlo Sezzi, Federico Piras Trio “Pipiniti”, Mondo Albato, Laura Mura con il progetto “Ombrelli per uomini verdi”, Quarto de Cuba, una tribute band dedicata a Rino Gaetano e Matt Pascale & The Stomp.

Le jam session del lunedì a Cala D’Ambra

Accanto ai concerti del sabato torna anche “Appuntamento al blu notte“. L’iniziativa animerà la spiaggia di Cala D’Ambra ogni lunedì, dalle 20.30 alle 22.30, con una serie di jam session aperte all’incontro tra musicisti e pubblico.

Il ciclo prenderà il via il 29 giugno e proseguirà fino al 31 agosto. Proprio il 31 agosto è prevista una serata speciale che fungerà da apertura ufficiale del San Teodoro Jazz Festival 2026, creando un collegamento diretto tra le due manifestazioni musicali.

Con una proposta che intreccia musica contemporanea, tradizione e momenti di condivisione, il Cala D’Ambra music festival di San Teodoro si conferma anche quest’anno tra gli eventi culturali di riferimento dell’estate nel nord-est della Sardegna.

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