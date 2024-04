Oltre 5 mila spettatori per il concerto di Pasquetta a Cannigione

Successo per il concerto di Pasquetta a Cannigione.

Bilancio positivo per il primo grande evento dell’anno di Arzachena. L’Amministrazione comunale tira le somme del concerto di Pasquetta nel borgo di Cannigione che ha visto sul palco del Parco Riva Azzurra Mara Sattei, Clara e il dj Paolo Noise.

Oltre 5 mila presenze per lo spettacolo di Pasquetta, con visitatori da tutta la Sardegna e i primi turisti italiani e stranieri che hanno scelto di partecipare all’appuntamento a Cannigione offerto con ingresso gratuito dal Comune di Arzachena.

Il programma ha preso il via il mattino, alle 11, con momenti di intrattenimento per bambini al porto di Cannigione, mentre alle 16, al parco Riva Azzurra, è la musica a fare da protagonista con il dj set. Alle 17:30, lo show entra nel vivo con Clara, che apre la scaletta con la hit “Ragazzi fuori”, uno tra i brani più noti dell’artista lanciato con la serie televisiva cult della RAI “Mare Fuori”. A seguire il pezzo “Diamanti grezzi” presentato al festival di Sanremo. Mara Sattei entra in scena un’ora più tardi. Dal suo repertorio presenta, tra gli altri, i brani “Spigoli”, “Piango in discoteca” e “Duemilaminuti”. Chiude la serata Paolo Noise con il dj set dallo stile inconfondibile firmato Zoo di 105.

“Anche quest’anno, il Comune di Arzachena ha scommesso su un coraggioso avvio della stagione turistica, investendo sugli eventi per garantire esperienze sempre nuove ai visitatori, così da arricchire il ventaglio delle offerte di attrazioni sul territorio – spiega il sindaco Roberto Ragnedda -. Il segnale che abbiamo dato è importante, perché l’ente pubblico deve essere il primo a dare il buon esempio attivandosi su più fronti per la promozione della destinazione. Ringraziamo ristoranti, bar, agriturismi, strutture ricettive che hanno scelto di aprire i battenti già a marzo”.

L’evento è stato organizzato dalla società FITE group col supporto di R&G music. Per l’occasione, il Comune ha messo a disposizione anche una navetta gratuita del servizio Lu Pustali per agevolare la mobilità di residenti e turisti verso l’area concerto. L’iniziativa è stata promossa dalla delegata allo Sport e Spettacolo, Nicoletta Orecchioni, e dall’assessore al Turismo e Commercio Claudia Giagoni.

A contorno della manifestazione, è stato fondamentale il contributo dei volontari dell’associazione Ascor, del Comitato San Giovanni Battista, del Comitato Fidali 84/99, del Gruppo Folk Santa Maria di Arzachena e del gruppo di hobbisti locali, che hanno animato fin dal mattino il parco Riva Azzurra.

Gli artisti.

Mara Sattei, classe 1995, nonostante la giovane età ha conquistato importanti collaborazioni e numerose certificazioni (16 platini e 2 ori), affermando la presenza nelle classifiche accanto a Fedez e Tananai in “La dolce vita”, e con le hit “Piango in discoteca”, “Tasche” e “Duemilaminuti”, presentata al Festival di Sanremo 2023. Protagonista di un tour di successo la scorsa estate, ha aperto i concerti dei Coldplay allo stadio San Siro a Milano.

Clara, 24 anni, è attrice, cantante e modella conosciuta al grande pubblico per la partecipazione nella serie cult Rai “Mare Fuori” in cui sono stati inseriti i brani di successo “Ragazzi fuori” e “Origami all’Alba”. Recentemente si è esibita al festival di Sanremo con il pezzo “Diamanti grezzi”. Paolo Noise, attore, conduttore, autore televisivo, è conosciuto al pubblico come dj della storica trasmissione radiofonica Lo Zoo di 105.

