Il grande evento di Cannigione.

Cresce l’attesa per il concerto di Mara Sattei e Clara, protagoniste della Pasquetta 2024 ad Arzachena. Al parco Riva Azzurra di Cannigione è in corso l’allestimento del grande palco su cui salirà anche il dj Paolo Noise.Lo spettacolo è in programma lunedì 1 aprile 2024, dalle 16 alle 20:30, con ingresso gratuito.La regia è affidata alla società FITE group col supporto di R&G music. L’iniziativa è promossa dalla delegata allo Sport e Spettacolo, Nicoletta Orecchioni, e dall’assessore al Turismo e Commercio Claudia Giagoni.

Nel frattempo, l’Amministrazione Comunale ha ampliato il programma con spettacoli per bambini e invita le famiglie a visitare Cannigione sin dal mattino. Al porto, dalle 11 alle 13, è prevista animazione con bolle giganti, trampolieri e giocolieri, giochi gonfiabile e mascotte. Sarà anche attiva una navetta gratuita Lu Pustali per raggiungere l’area concerto. Si può lasciare l’auto ad Arzachena, nel parcheggio dell’Istituto Alberghiero Costa Smeralda (fermata Stadio). Chi arriva a Cannigione da Palau, invece, può sostare nella frazione di La Conia (fermata Monti Corru). Il servizio è attivo dalle 11 alle 20 con corse ogni 30 minuti.

“L’intera destinazione è in fibrillazione per la Pasqua. Ci prepariamo ad accogliere visitatori da tutta la Sardegna e dal resto della Penisola – dichiara il sindaco di Arzachena, Roberto Ragnedda -. I proprietari delle seconde amano trascorrere le feste qui, ma vediamo circolare anche i primi turisti dal Nord Europa. Tedeschi, austriaci, svizzeri, olandesi vogliono godere delle temperature miti e dei ritmi lenti della primavera per praticare sport, fare escursioni, visitare il nostro patrimonio archeologico e il centro storico, dove la nuova installazione artistica sulla scalinata di Santa Lucia, appena inaugurata, ha fatto già parlare di sé ampiamente sui social media e on line. Da parte nostra, siamo attivi sul territorio anche con la pulizia di spiagge e sentieri sterrati, con la piantumazione di fiori e piante, con il lavaggio straordinario di piazze e strade principali. Il Comune vuole dare il buon esempio. La destinazione può funzionare pienamente fin dal periodo Pasquale se ente pubblico e privati si impegnano, ognuno per la propria parte, ad offrire servizi e occasioni per scoprire il territorio sotto diverse prospettive. Bar, ristoranti e hotel dei borghi turistici iniziano ad aprire le porte. Siamo molto ottimisti sugli arrivi per i prossimi mesi”.

Gli artisti.

Mara Sattei, classe 1995, nonostante la giovane età ha conquistato importanti collaborazioni e numerose certificazioni (16 platini e 2 ori), affermando la presenza nelle classifiche accanto a Fedez e Tananai in “La dolce vita“, e con le hit “Piango in discoteca“, “Tasche” e “Duemilaminuti“, presentata al Festival di Sanremo 2023. Protagonista di un tour di successo la scorsa estate, ha aperto i concerti dei Coldplay allo stadio San Siro a Milano.

Clara, 24 anni, è attrice, cantante e modella conosciuta al grande pubblico per la partecipazione nella serie cult Rai “Mare Fuori” in cui sono stati inseriti i brani di successo “Ragazzi fuori” e “Origami all’Alba”. Recentemente si è esibita al festival di Sanremo con il pezzo “Diamanti grezzi”.

Paolo Noise, attore, conduttore, autore televisivo, è conosciuto al pubblico come dj della storica trasmissione radiofonica Lo Zoo di 105.

Tutte le informazioni su come arrivare, dove alloggiare e parcheggiare a Cannigione in occasione del concerto di Pasquetta sono disponibili nel sito dedicato www.pasquettaarzachena.it e sulla pagina Facebook Amministrazione Comunale Arzachena.

