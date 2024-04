Proseguono i lavori per la pista ciclopedonale che collegherà Palau con Arzachena

La nuova pista ciclopedonale da Palau ad Arzachena.

A Palau si vede già il tracciato della pista ciclopedonale che la collegherà a quella di Arzachena, a Cannigione. Sono in corso i lavori, che vanno spediti, lungo il percorso che vedrà la realizzazione di una delle più importanti e attese infrastrutture per la mobilità.

”I lavori congiungeranno il nostro percorso cittadino con quello già presente nel comune di Arzachena, a Cannigione e, nel versante opposto, con il tracciato già presente all’esterno dell’area urbana – ha fatto sapere l’amministrazione, che ha aggiornato lo stato degli interventi -. I lavori in questo momento sono in corso d’opera nella zona de La Sciumara per far sì che la pista si possa congiungere attratto che arriva sino alla zona artigianale”.

