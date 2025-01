Casa della Comunità di Arzachena, 600mila euro per ristrutturarla

Lavori nella Casa di Comunità di Arzachena.

La Casa della Comunità di Arzachena vedrà presto un intervento di manutenzione straordinaria. L’infrastruttura di via Jaseppa di Scanu, con un finanziamento di oltre 600.000 euro del Pnrr, vedrà delle migliorie nell’accessibilità.

Ieri, 13 gennaio, il sindaco di Arzachena, Roberto Ragnedda, insieme ai tecnici della Asl, ha effettuato un sopralluogo per valutare gli interventi, e ha voluto sottolineare quanto è importante questo progetto per rendere la struttura più efficiente per i bisogni della comunità.

