Il Capodanno 2026 di Arzachena con Achille Lauro.

Il Capodanno 2026 è stato indimenticabile per Arzachena, che ha accolto il nuovo anno con un concerto straordinario. Circa 10.000 persone hanno affollato lo stadio Biagio Pirina per il live di Achille Lauro, che ha offerto uno spettacolo ricco di energia e emozioni. Nonostante il freddo, il pubblico ha trasformato lo stadio in un palcoscenico a cielo aperto, coinvolto da un mix di musica, luci, cambi d’abito e performance che hanno attraversato i momenti più iconici della sua carriera. La serata è iniziata con un Dj set che ha riscaldato l’atmosfera, mentre l’area food & beverage, curata da Confcommercio Nord Sardegna, ha permesso ai partecipanti di rilassarsi prima del grande evento.

LEGGI ANCHE: Olbia apre il Capodanno 2026 con Marco Mengoni ed è un successo.

Il sindaco Roberto Ragnedda ha dato il via al countdown per la mezzanotte, seguito dai fuochi d’artificio che hanno illuminato il cielo di Arzachena, segnando l’arrivo del 2026. La festa è proseguita con la musica dei Passione a 90, che ha fatto ballare tutti fino a tarda notte.

Una sorpresa speciale è arrivata nel backstage, dove Salmo ha salutato il suo amico Achille Lauro.

Questo concerto segna solo l’inizio di una stagione che promette grandi eventi per Arzachena, con l’apertura del Lebonski Park di Salmo prevista per la prossima estate. Il parco tematico, che unisce musica, arte e intrattenimento, diventerà un punto di riferimento per la cultura musicale e gli eventi in Sardegna, con un impatto positivo su turismo e economia locale.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui