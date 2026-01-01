Nuovo anno, nuova vita: chi è il primo nato in Gallura

Il primo nato del 2026 in Gallura.

Ad aprire il nuovo anno in Gallura è stata una nascita che racconta una storia di integrazione e continuità. Alle 2:47 del 2026 è venuto al mondo Abdoul Aziz Gueye, primo neonato dell’anno nel territorio, figlio di una coppia originaria del Senegal e residente ad Arzachena da oltre un decennio. Il piccolo è nato con parto naturale e alla nascita pesava 3,780 chilogrammi. Ad assistere il parto sono stati il medico Andrea Fadda e le ostetriche Veronica Forresu e Paola Favini.

I genitori del piccolo.

La mamma, Awa, 31 anni, è casalinga, mentre il padre, Oumar, 41 anni, lavora in una cantina vinicola. La famiglia si allarga ulteriormente: Abdoul Aziz è infatti il terzo figlio della coppia, che ha già un bambino di 7 anni e una bambina di 5. “Siamo felici e impazienti di far conoscere il nuovo fratellino agli altri nostri bimbi”, commenta la madre.

L’ultima nata dell’anno passato.

La chiusura del 2025, invece, è stata affidata a una nascita femminile. L’ultima venuta alla luce dell’anno passato è Sofia, nata alle 18:18 del 31 dicembre. La bambina, che pesava 2,890 chilogrammi, è figlia di Veronica Pizzo, 35 anni, addetta alle vendite nella grande distribuzione, e di Alessandro Delussu, 50 anni, dipendente del servizio informatico di Ares Sardegna. La famiglia risiede a Olbia.

Il parto è avvenuto tramite taglio cesareo ed è stato eseguito dai medici Giulio Tupponi e Mario Sechi, con l’assistenza dell’anestesista Dina Cherchi, della pediatra Elisabetta Bianchi e dell’ostetrica Erika Graccione. “È una gioia immensa sia per me che per il papà – dice Veronica, la mamma di Sofia – e, naturalmente, anche per i nonni ai quali non vediamo l’ora di presentare la piccola. Ringrazio tutti gli operatori della struttura che mi hanno assistito con professionalità e umanità”.

