Arzachena celebra Ognissanti e i defunti con nuovi fiori in città

Nuovi fiori e colore ad Arzachena.

Arzachena si prepara a celebrare il weekend dedicato alla commemorazione dei defunti e a Ognissanti con un tocco di colore e cura del decoro urbano. In occasione di queste ricorrenze, l’Ufficio Ambiente ha provveduto a piantumare nuovi fiori davanti alle chiese, nei cimiteri e lungo le rotatorie principali che accolgono chi entra in città, arricchendo così gli spazi pubblici e rendendo più accogliente l’ambiente urbano.

L’intervento ha previsto l’acquisto e la sistemazione di oltre 1.000 ciclamini, di cui 700 destinati alle rotatorie principali e 320 collocati tra i cimiteri e le fioriere presenti nel centro storico e nei borghi circostanti. La scelta dei fiori non è stata casuale: i ciclamini, con la loro fioritura vivace e duratura, rappresentano un simbolo di memoria e rispetto, contribuendo al contempo a valorizzare le aree pubbliche durante un momento dell’anno particolarmente importante. L’iniziativa è stata promossa dal delegato all’Ambiente Michele Occhioni.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui