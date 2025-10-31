Il campione Andrea Aroni a Calangianus.

Il prossimo 5 dicembre Calangianus sarà nuovamente al centro dell’attenzione pugilistica nazionale grazie all’organizzazione di un grande evento che vedrà protagonista Andrea Aroni nella difesa del titolo italiano dei supermedi. La sfida, inizialmente rinviata a causa dei problemi del pugile Simone Tralo, vedrà questa volta confrontarsi Aroni con il nuovo sfidante ufficiale, il campano Riccardo Valentino.

L’iniziativa è stata possibile anche grazie al sostegno del sindaco di Calangianus, Fabio Albieri, che insieme alla Promo Boxe Italia ha curato la realizzazione di una serata destinata a richiamare appassionati da tutta la regione. Il programma dell’evento prevede, oltre alla difesa del titolo italiano, un match di grande richiamo internazionale. Il titolo europeo Silver sarà infatti conteso tra De Rosa ed Eloyan, due pugili che promettono uno spettacolo di tecnica e potenza, in un confronto che si preannuncia avvincente e molto equilibrato.

La serata pugilistica rappresenta non solo un momento di grande sport e agonismo, ma anche un’occasione di valorizzazione per Calangianus, che ospiterà un evento di richiamo nazionale con pugili di alto livello e un pubblico pronto a vivere l’adrenalina del ring. Per Aroni, la difesa del titolo italiano non sarà facile: il campano Valentino è un avversario preparato, capace di mettere alla prova il campione e rendere la contesa intensa e spettacolare fino all’ultimo round.

Lo scorso aprile, Andrea Aroni aveva conquistato il titolo di campione italiano nella categoria Supermedi, battendo con determinazione e sicurezza il detentore Luca Di Loreto. La sfida si era svolta al PalaMura di Porto Torres, che si era trasformato in un palcoscenico di grande emozione, regalando agli appassionati una serata indimenticabile, ricca di energia e adrenalina per la boxe italiana.

