Brutto incidente sulla strada di Telti, un ferito: cosa è successo

L’incidente sulla strada di Telti.

Un incidente si è verificato nelle prime ore della mattina lungo la strada provinciale 38, nel comune di Telti. Un’auto, per cause in fase di accertamento, è uscita di strada dopo aver urtato la banchina, ribaltandosi su un lato. Fortunatamente, nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nell’episodio, riducendo i rischi per gli altri automobilisti.

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi necessari e regolato il traffico lungo la provinciale, garantendo la sicurezza della viabilità. Presente anche il personale del 118, pronto a prestare assistenza, e i vigili del fuoco, impegnati nella messa in sicurezza del tratto di strada interessato, rimuovendo eventuali pericoli e assicurando la stabilità della carreggiata.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui