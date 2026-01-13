Chiude lo sportello Abbanoa di Arzachena, cosa c’è da sapere

La chiusura dello sportello Abbanoa ad Arzachena.

La riorganizzazione dei servizi Abbanoa ad Arzachena prenderà avvio nei prossimi giorni a causa di lavori sull’edificio che ospita lo sportello clienti. Da ieri, 12 gennaio, l’attività di front office nella sede di corso Garibaldi 56 non potrà essere assicurata per consentire l’esecuzione degli interventi di ristrutturazione programmati sull’immobile.

Il servizio, che attualmente viene svolto su appuntamento con cadenza settimanale, resterà sospeso fino al completamento dei lavori. In questa fase transitoria, il gestore sta valutando una soluzione alternativa, eventualmente condivisa con altri servizi presenti sul territorio comunale. Su questo fronte sono già in corso contatti con gli uffici del Comune, con l’obiettivo di ridurre al minimo i disagi per l’utenza.

Nel frattempo, i clienti potranno rivolgersi allo sportello Abbanoa di Olbia, in via Macerata 9, operativo dal lunedì al venerdì nella fascia mattutina dalle 8:15 alle 12:30 e nel pomeriggio dalle 14:30 alle 16. Restano comunque pienamente accessibili tutti i servizi digitali messi a disposizione dal gestore. Attraverso lo Sportello Online sul sito istituzionale e tramite l’app Abbanoa per smartphone e tablet è possibile svolgere numerose operazioni, consultare l’estratto conto, ottenere informazioni sulla propria fornitura e accedere alla documentazione personale, come contratti, comunicazioni ed esiti delle richieste, grazie alla Cartella Cliente.

Per chi preferisce il contatto telefonico, è attivo anche il numero verde 800 062 692, gratuito da rete fissa, mentre il servizio di segnalazione guasti continua a funzionare senza interruzioni, ventiquattro ore su ventiquattro, al numero 800/022040, per la comunicazione di rotture o disservizi. Ulteriori richieste, comprese quelle relative a rateizzazioni o operazioni commerciali come volture, subentri, nuove attivazioni o cessazioni, possono essere inoltrate anche tramite posta elettronica all’indirizzo info@abbanoa.it.

