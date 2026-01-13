Guasto alla rete dell’acqua a Buddusò, i rubinetti restano a secco

Il guasto alla rete dell’acqua a Buddusò.

Un intervento sulla rete dell’acqua sta interessando la zona di via monsignor Sini, a Buddusò, dove una perdita ha reso necessario l’immediato avvio dei lavori di riparazione. Le squadre del pronto intervento di Abbanoa sono impegnate dalle prime ore della mattinata per risolvere il guasto individuato lungo la condotta.

Le operazioni in corso comportano la sospensione temporanea dell’erogazione dell’acqua a partire dalle 9 e fino alla conclusione dell’intervento, stimata intorno alle 16. I disagi riguardano via monsignor Sini, via Fodde, via Capitan Sanna e corso Umberto, dove sono previsti abbassamenti di pressione e interruzioni temporanee del servizio. Il ripristino completo della fornitura è programmato al termine dei lavori.

Dal gestore fanno sapere che i tecnici stanno operando per limitare quanto più possibile la durata dello stop e che, nel caso in cui l’intervento dovesse concludersi prima del previsto, la distribuzione dell’acqua sarà riattivata in anticipo. Eventuali disservizi o anomalie potranno essere comunicati al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa, contattabile attraverso il numero verde 800/022040, attivo senza interruzioni. Abbanoa segnala inoltre che, al momento della riapertura della rete, l’acqua potrebbe presentare una temporanea torbidità, fenomeno legato alle operazioni di svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni interessate dai lavori.

