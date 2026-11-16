Il 18 novembre la cerimonia per le vittime del Ciclone Cleopatra.

Mercoledì 18 novembre 2026, alle ore 11, la comunità di Arzachena si riunirà per rendere omaggio alla memoria delle vittime del ciclone Cleopatra, che colpì duramente la Gallura nel novembre del 2013. L’Amministrazione comunale, in stretta collaborazione con la parrocchia Santa Maria della Neve, ha organizzato la cerimonia istituzionale di commemorazione dedicata al ricordo di Isael Passoni, Cleide Mara Rodriguez, Weriston Isael Passoni e Leine Kellen Passoni, insieme a tutte le persone che persero la vita durante il passaggio del ciclone Cleopatra.

L’appuntamento.

L’appuntamento si svolgerà presso il Parco XVIII Novembre, lo spazio pubblico intitolato proprio alla memoria di quei drammatici eventi che hanno segnato profondamente la storia del territorio arzachenese. L’iniziativa intende rinnovare il sentimento di vicinanza e solidarietà dell’intera cittadinanza nei confronti dei familiari colpiti dalla tragedia, mantenendo vivo il ricordo collettivo a tredici anni di distanza da quei giorni.

L’incontro sarà un momento di silenzio e raccoglimento aperto a tutti i cittadini, alle associazioni e alle autorità del territorio. Con questo appuntamento annuale, Arzachena si stringe ancora una volta attorno al ricordo delle persone scomparse, trasformando una ferita mai dimenticata in un gesto di vicinanza e memoria condivisa

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