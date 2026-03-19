Il bando per i contributi del ciclone Harry ad Arzachena.

Il Comune di Arzachena ha reso noto che è stato pubblicato il bando per la concessione di contributi economici destinati a privati e imprese che hanno subito danni a causa del ciclone Harry. La misura riguarda i cittadini che hanno registrato danni alle abitazioni di residenza, ai beni mobili presenti negli immobili, ai veicoli privati e alle attività economiche, escludendo però il comparto agricolo e zootecnico, come stabilito dall’ordinanza numero 2/2026 del direttore generale della Protezione Civile.

Le domande di contributo dovranno essere presentate tramite il Sistema informativo integrato di Protezione civile (Sipc), accessibile online mediante Spid, Cie o Cns. Il bando fornisce tutte le informazioni relative alle modalità di invio, ai termini e alle scadenze per la presentazione delle istanze. L’amministrazione comunale ha sottolineato l’importanza per i soggetti interessati di consultare la documentazione disponibile per verificare i requisiti richiesti e assicurarsi che le domande siano inoltrate entro i tempi stabiliti.

Il bando rappresenta uno strumento ufficiale per garantire sostegno economico a coloro che hanno subito danni materiali a seguito dell’evento meteorologico, fornendo indicazioni precise sulle procedure da seguire per accedere ai contributi. La pubblicazione online del bando consente ai cittadini e alle attività economiche interessate di acquisire tutte le informazioni necessarie e di preparare la documentazione richiesta in conformità con le disposizioni della Protezione Civile.

L’ufficio comunale preposto resta a disposizione per chiarimenti e supporto nell’utilizzo del sistema informativo, facilitando così l’accesso alle misure di sostegno previste. La procedura digitale, accessibile tramite credenziali ufficiali, è stata pensata per rendere più agevole la raccolta delle domande e il monitoraggio delle richieste. La pubblicazione del bando costituisce la fase iniziale della gestione delle domande di contributo e rappresenta un passaggio formale necessario per l’erogazione degli aiuti ai soggetti colpiti dagli effetti del ciclone Harry.

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