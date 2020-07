Il recupero delle Cisterne di Cala Battistoni ad Arzachena.

È un’area di circa tre ettari, che si affaccia sul lungomare di Baia Sardinia. Qui si trovano le Cisterne di Cala Battistoni. Con la firma del protocollo d’intesa tra il Comune di Arzachena, il Ministero della Difesa e l’Agenzia del Demanio, potrà partire la loro riqualificazione. L’area sarà suddivisa in quattro zone funzionali. Quella su cui insistono le cisterne verrà riconvertita in un polo Museale della Marina Militare con annessa area commerciale a supporto del Museo e dell’antistante area di balneazione.

Un’altra area sarà di primo supporto della balneazione, un’altra sarà adibita a parco verde attrezzato e un’altra, infine, a parcheggio. L’intervento sarà realizzato nel pieno rispetto della tutela del paesaggio e dell’ambiente. “Dopo decenni di tentativi, con grande soddisfazione, siamo orgogliosi di poter siglare un accordo storico per Arzachena che pone le basi per riqualificare e valorizzare Baja Sardinia e un’area strategica come quella sulla quale insistono le Cisterne di Cala Battistoni”, ha commentato il sindaco di Arzachena Roberto Ragnedda.

Tra le priorità dell’amministrazione comunale rientra la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, attraverso piani di riqualificazione urbanistica che possano rideterminare l’impronta prevalentemente turistica che caratterizza la destinazione. La valorizzazione dell’area, di proprietà del Ministero della Difesa, assume un’importanza cruciale in grado di favorire nuove opportunità di sviluppo mirando a far emergere la sua riconoscibilità culturale e storica e contribuendo allo sviluppo economico del territorio.

