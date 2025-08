I Collage in concerto nella piazzetta Centrale di Porto Cervo

Il concerto dei Collage a Porto Cervo.

La piazzetta Centrale di Porto Cervo si prepara ad accogliere un nuovo, attesissimo evento musicale. Dopo il successo dei concerti di Irene Grandi ed Ermal Meta, il programma estivo del Consorzio Costa Smeralda vedrà protagonisti i Collage, storica band sarda pronta a incantare il pubblico con il loro “Rinasco Live Tour“.

L’appuntamento è fissato per mercoledì 6 agosto, alle ore 22. La band, attiva dal 1971 e con radici profonde in Sardegna, ripercorrerà la sua lunga carriera, costellata di successi indimenticabili che hanno segnato la storia della musica italiana. Brani come “Due ragazzi nel sole” e “Tu mi rubi l’anima” risuoneranno nella suggestiva cornice di Porto Cervo, promettendo una serata all’insegna delle emozioni e dei ricordi.

Inizialmente previsto per lo scorso 16 luglio, il concerto dei Collage era stato annullato e riprogrammato per la data odierna, aggiungendo ulteriore attesa per i fan.

La storia dei Collage: un successo senza tempo.

I Collage hanno mosso i loro primi passi in Sardegna tra la fine degli anni ’60 e l’inizio degli anni ’70, raggiungendo presto il successo nazionale e internazionale. La loro carriera vanta ben quattro partecipazioni al Festival di Sanremo. La formazione storica includeva i fratelli Tore e Piero Fazzi, Masino Usai, Piero Pischedda e Pino Ambrosio. Oggi, al fianco del leader Tore Fazzi, troviamo Uccio Soro, Fabio Nicosia e Francesco Astara.

Il successo delle loro canzoni senza tempo non si è mai esaurito, e il gruppo continua a esibirsi con grande frequenza. Solo nel 2024, il loro tour ha contato circa settanta tappe, a testimonianza del duraturo affetto del pubblico.

La scaletta: tra novità e grandi classici.

Durante il concerto a Porto Cervo, i Collage proporranno un mix di brani nuovi, come “Rinasco” che dà il titolo al tour, e i loro successi storici. Immancabili saranno “Due ragazzi nel sole“, “La gente parla” e, naturalmente, “Tu mi rubi l’anima“, il brano che valse ai Collage il secondo posto al Festival di Sanremo nel 1977.

Questo evento si inserisce nel ricchissimo calendario di appuntamenti estivi organizzato dal Consorzio Costa Smeralda per la stagione 2025, confermando la Costa Smeralda come punto di riferimento per la musica e l’intrattenimento di alta qualità.

