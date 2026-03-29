Il Comitato “Amici a difesa di Baja Sardinia” a tutela del territorio.

Il decoro urbano e la salvaguardia ambientale ad Arzachena trovano una nuova e solida espressione nell’attività del Comitato amici a difesa di Baja Sardinia. Il sodalizio, nato dalla spontanea collaborazione di cittadini e residenti, ha ufficializzato la propria identità visiva e il piano d’azione volto a preservare l’integrità del paesaggio gallurese.

Lancio del logo.

L’iniziativa è accompagnata dal lancio del nuovo logo: un’immagine dal forte impatto simbolico che racchiude l’essenza della missione associativa. L’illustrazione pone in primo piano il contrasto tra la bellezza delle acque cristalline e l’incuria rappresentata dai rifiuti abbandonati. Un richiamo visivo immediato che va ad integrare il monito del comitato: “No all’abbandono dei rifiuti. Rispettiamo la natura e il territorio”.

L’azione del comitato, comunque, non si limita alla semplice sensibilizzazione. Si fonda su un approccio metodologico rigoroso che parte da un monitoraggio costante e capillare del territorio. Attraverso una mappatura realizzata sulla base delle segnalazioni dirette di cittadini e residenti, vengono identificate le criticità e le aree di degrado. Ciò garantisce un database sempre aggiornato sullo stato dei luoghi.

Il programma.

Sulla base dei dati raccolti è stato elaborato un programma operativo dettagliato destinato alla condivisione con l’amministrazione comunale, con la quale è già previsto un incontro ufficiale con l’assessore competente. Tale sinergia punta a un duplice obiettivo: da un lato coadiuvare attivamente il comune nelle sue attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, dall’altro svolgere una funzione di vigilanza costruttiva sull’operato del nuovo gestore dei servizi di igiene urbana, assicurando che gli standard qualitativi siano conformi alle reali necessità del territorio di Baja Sardinia.

Il Comitato a Baja Sardinia.

Il comitato si impegna a mantenere la cittadinanza costantemente informata sul confronto con le istituzioni e sull’evoluzione della proposta operativa. La partecipazione dei residenti resta il motore principale di questa iniziativa, volta a garantire che il decoro della località sia tutelato quotidianamente. Per contribuire alla mappatura in corso o inviare segnalazioni, è possibile scrivere all’indirizzo email: amicidifesabajasardinia@gmail.com .

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