Arzachena, la scalinata di Santa Lucia cambia look: le prime immagini

Il nuovo look della Scalinata di Santa Lucia.

In occasione della domenica delle Palme, la città di Arzachena ha svelato l’undicesima edizione della celebre scalinata di Santa Lucia, un appuntamento ormai consolidato che trasforma il cuore del centro storico in una galleria d’arte a cielo aperto. Per l’anno 2026, l’intervento è stato affidato al collettivo internazionale Truly Design Crew, che ha interpretato lo spazio urbano attraverso un dialogo tra matematica, natura e aspirazione umana.

L’opera.

L’opera, intitolata “Upwards”, si configura come un percorso visivo che invita alla riflessione e all’elevazione. Il sottotitolo, Da ciò che sono a ciò che sogno, sottolinea la volontà di rappresentare una progressione continua, un movimento che parte dalla realtà tangibile per tendere verso l’ideale.

Il progetto si distingue per un rigore scientifico applicato all’estetica, traendo ispirazione da due pilastri della bellezza universale: la successione di Fibonacci, una sequenza numerica in cui ogni numero è la somma dei due precedenti, simbolo di crescita organica e la proporzione aurea, il rapporto matematico che definisce l’equilibrio e l’armonia nelle forme naturali e artistiche.

L’intervento della Truly Design Crew utilizza la tecnica dell’anamorfosi, marchio di fabbrica del collettivo, per creare un’illusione ottica che si ricompone perfettamente solo da un preciso punto di osservazione ai piedi della scalinata. I colori e le forme geometriche si rincorrono lungo i gradini, trasformando una struttura architettonica funzionale in un organismo dinamico.

L’installazione accompagnerà cittadini e turisti per tutto il 2026, confermando la vocazione di Arzachena come centro propulsore per l’arte urbana contemporanea in Sardegna. L’opera non è soltanto un decoro estetico, ma un simbolo della rigenerazione urbana che utilizza il linguaggio universale della geometria per unire la comunità.

La scelta di inaugurare “Upwards” durante l’apertura della Settimana Santa enfatizza il tema della rinascita e del passaggio verso una dimensione superiore, concetti intrinsechi sia alla simbologia religiosa che alla struttura matematica della spirale di Fibonacci.

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